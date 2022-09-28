القيروان: القبض على مفتش عنه بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث و التفتيش و مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بالقيروان يوم 27 سبتمبر 2022، من إلقاء القبض على نفر أصيل بوحجلة مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه بإستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه.
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