القيروان: تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا

تم اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في ولاية القيروان، أصيبت بها عن طريق العدوى.

وكشف والي القيروان، رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، محمد بورقيبة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التحاليل أظهرت مساء اليوم الثلاثاء، إصابة زوجة المصاب الأول العائد من فرنسا يوم 11 مارس 2020.

وأكد الوالي أن حالة الزوجين مستقرة وهما لا يشكوان من أي أمراض مزمنة.

وللإشارة فإن الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، كانت أعلنت يوم الأحد 16 مارس، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس « كورونا » في الجهة وتعود لشاب عائد من باريس، يبلغ من العمر 33 سنة وهو متزوج وأب لطفلة.

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