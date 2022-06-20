القيروان: حجز 7.5 طن من القمح الصلب كان موجّها للتّهريب



تمكن فريق مشترك من أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتّجارة وتنمية الصّادرات بالقيروان والمصالح الأمنية موفى الأسبوع المنقضي، من ضبط 03 شاحنات خفيفة محملة بـ 7.5 طن من القمح الصلب المحلي صابة 2022، قصد بيعها خارج ولاية القيروان مستندين على ترخيص مسلم من الفرع المحلي لإحدى المنظمات الوطنية، مخالفين بذلك مقتضيات المنشور المشترك بين وزارات الفلاحة والداخلية والتجارة.

وبعد استشارة النيابة العمومية، تم حجز كميات الحبوب وتأمينها لدى أقرب مركز تجميع بمعتمدية القيروان الشمالية.

كما تم حجز وسائل النقل (ثلاث شاحنات) وتحرير محضر بحث من أجل المضاربة غير المشروعة وذلك على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022.

مع العلم أن هذا المرسوم يتضمن عقوبات سجنية تتراوح بين 10 و 30 سنة إلى جانب الغرامات بين مائة وخمس مائة ألف دينار ضد كل من يثبت ارتكابه لأعمال الاحتكار والمضاربة.

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