القيروان: حريق جبل زغدودة بالوسلاتية يتلف 100 هكتار من المساحة الغابية

من المنتظر أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، عودة الحرارة إلى مستوى المعدلات العادية ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات كما تصل إلى 45 بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بالوسط الغربي ترافقها امطار متفرقة وإمكانية تساقط البرد باماكن محدودة، مع سحب عابرة ببقية الجهات .

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