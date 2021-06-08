القيروان: دعوة متقاعدي الصحة لمعاضدة مجهودات قطاع الصحة

دعت الادارة الجهوية للصحة بالقيروان اليوم الثلاثاء، كافة مهنيي الصحة المتقاعدين وكل المتطوعين من القطاع العمومي والخاص إلى مؤازرة مجهودات قطاع الصحة وذلك بالتسجيل بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان .

كما دعت إدارة الصحة الجهوية كافة المواطنين لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والالتزام البروتوكول الصحي وعدم الخروج إلا في الحالات القصوى خاصة بالنسبة لكبار السن وحاملي الأمراض المزمنة.

وحثت الادارة الجهوية للصحة بالقيروان كافة مديري الدوائر الصحية على دعم المستشفى المرجعي (وحدة كوفيد ، الإنعاش الطبي و المستشفى الميداني ) بإطارات شبه طبية ( ممرضين ) ومد الادارة بقائمة اسمية في اقرب الآجال.

وكانت ولاية القيروان قد سجلت على مدى يومي السبت والأحد 05 و06 جوان 2021، 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 647 عينة تم رفعها للتحليل.