القيروان: وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارات

جدّ مساء أمس الأربعاء، حادث مرور بالطريق الرابطة بين مدينة القيروان ومعتمدية الشبيكة أدى إلى وفاة شخصين الأول على عين المكان والثاني بقسم الإنعاش بمستشفى الاغالبة بالقيروان متأثرا بإصابته.

كما أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا إصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقل عدد منهم إلى المستشفى الجهوي بالقيروان، فيما استدعت حالة البقية نقلهم إلى مستشفى ابن الجزار.

وتمثلت صورة الحادث في اصطدام شاحنة ثقيلة بثلاث سيارات .

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