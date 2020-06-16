القيروان: وفاة شخص و إصابة 14 عاملا وعاملة فلاحية في حادث مرور

جدّ صباح اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي عين جلولة و الوسلاتية من ولاية القيروان تمثل في اصطدام شاحنتين إحداهما تنقل عاملات فلاحيات وأخرى محملة بالأغنام، أسفر عن وفاة شخص على عين المكان وهو مرافق سائق الشاحنة و إصابة 14 عاملا وعاملة فلاحية.

وقد قامت سيارات الإسعاف والحماية المدنية بنقل المصابين إلى مستشفى ابن الجزار ووحدة الأغالبة التابعة له (12 شخصا) ، فيما تحول شخصان إلى المستشفى المحلي بالوسلاتية .

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