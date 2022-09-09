القيروان: وفاة 3 أشخاص داخل بئر نتيجة استنشاقهم لغاز سام

أعلنت النقابة الأساسية للحماية المدنية بالقيروان اليوم الجمعة، عن وفاة 3 أشخاص داخل بئر عميق بمنطقة العلا نتيجة استنشاقهم غاز كبريتيد الهيدروجين H2S السام.

وأبرز المصدر ذاته، أن فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية معززة بفرقة القيروان و فرقة الغوص بسوسة تدخلوا لانتشال الجثث من داخل البئر .

وطالبت النقابة سلطة الإشراف بتوفير معدات الحماية الفردية و أجهزة كشف الغازات السامة للأعوان لنجاعة التدخل و المحافضة على الأرواح البشرية .

يُشار إلى أن أحد أعوان الحماية المدنية تعرض للاختناق ما استدعى نقله إلى مستشفى العلا ووُصفت حالته بالمستقرة.

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