القيروان: وفاة 5 اشخاص بينهم 3 اشقاء بسبب القوارص والقبض على رجل وإمرأة

أعلن المدير الجهوي للصحة حمدي الحذري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، عن وفاة 5 أشخاص أمس الاثنين من بينهم 3 اشقاء بسبب تناولهم أمس الأوّل الأحد نوعا من العطور المعروف بالتسمية الشعبية « القوارص » تحتوي على نسبة مرتفعة من كحول »الميثانول » السام وذلك خلال جلسة خمرية في حاجب العيون من ولاية القيروان.

وبين المتحدث بأنّه تم منذ عشية أمس الاثنين وإلى حدود الساعة الحادية عشرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء نقل 19 شخصا لتلقي الاسعافات من بينهم 15 شخصا تم إيواؤهم بمستشفى ابن الجزار بالقيروان و4 تم نقلهم الى مستشفى القصرين، مؤكّدا أن 4 أشخاص في حالة حرجة.

وأكّد المتحدث بأنه تم القبض على رجل وامرأة بمعتمدية حاجب العيون قاما ببيع عطر « القوارص » المخلوط بالميثانول للمتضرّرين مع حجز اكثر من 80 لترا من « القوارص » لديهما .

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