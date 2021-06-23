القيروان: 19 وفاة و595 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد رويس خلال لقاء صحفي عقده مساء الثلاثاء، أن ولاية القيروان سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 19 حالة وفاة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 595 إصابة جديدة بالفيروس، وفق نتائج تحليل 1220 عينة.

وأضاف رويس بأن نسبة إيجابية التحاليل « ما تزال مرتفعة » كما أن نسبة الإيواء بالمستشفيات بلغت طاقتها القصوى بـ280 سريرا، 69 مريضا بالمستشفى الميداني و9 بقسم الانعاش بمستشفى ابن الجزار و13 بالمستشفى العسكري الميداني، لافتا إلى أنه تم تحويل 8 مرضى لمستشفيات ولايات أخرى.

وأشار المدير الجهوي للصحة إلى أن الحالة الصحية للأطفال والرضع المصابين بالكوفيد في تحسن، وأنه لم يتم تسجيل إصابات وحالات وفاة جديدة في صفوفهم.

وأفاد محمد رويس بأن وزارة الصحة ستمكن الجهة من تجهيزات إضافية، من بينها 6 أسرة إنعاش وغيرها، سيقع وضعها على ذمة المستشفى العسكري الميداني، وذلك بعد بلوغه الطاقة القصوى، وهي 14 سريرا.

من جانبه، بين مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، عمارة الجملي، أنه تم إلى حد الآن استدعاء 40777 شخصا لتلقي جرعة التلقيح، وتم تلقيح 37144 شخصا منهم، كماوقع تلقيح 5534 شخصا ممن يفوق سنهم 60، وذلك في اطار الحملات المتنقلة، مضيفا أن 10044 شخصا لم يتلقوا جرعة التلقيح بسبب موانع صحية لديهم، فيما تلقى 11269 شخصا جرعتي التلقيح الأولى والثانية.

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