القيروان: 4 بطاقات إيداع بالسجن في قضية التسمم الجماعي بالقوارص

أعلن مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان « نزار الغريبي » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، بأن قاضي التحقيق أصدر اليوم 4 بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 أشخاص في قضية التسمم الجماعي بـ « القوارص » المخلوط بـ « الميثانول »، والإبقاء على شخص خامس على ذمة القضية بحالة سراح.

وأضاف المتحدث بأن المتهمين الأربعة هم شخصان أصيلا معتمدية حاجب العيون (رجل وامرأة) وهما صاحبا محلين قاما ببيع « القوارص » للمتضررين، وشخصان آخران من ولاية صفاقس، قاما بصنع هذه المادة المسمومة.

وأوضح الغريبي بأنه بعد البحث التحقيقي الذي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتحه بتاريخ 25 ماي 2020 إثر حالات التسمم، تم يوم أمس الثلاثاء الاحتفاظ بشخصين أصيلي مدينة صفاقس على إثر العثور على كميات هامة من « القوارص » قاما بتصنيعها داخل محلين سكنيين ومستودعين عشوائيين، أحدهما مستودع مهجور ولا يستجيب لأدنى شروط الصحة والسلامة.

وكانت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان قد أعلنت في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه وبتاريخ 27 ماي 2020 تم إحصاء 66 حالة تسمم جراء إستهلاك مادة « القوارص » ، 7 حالات وفاة و3 حالات فقت بصرها، في حين ما تزال حالة 8 أشخاص آخرين حرجة.

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