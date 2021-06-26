الكاف: الحجر الصحي الشامل بـ 4 معتمديات

أعلنت ولاية الكاف في بلاغ لها مساء اليوم السبت، عن فرض الحجر الصحي الشامل بمعتمديات الكاف الشرقية و الغربية بداية من اليوم والحجر الصحي الشامل في تاجروين والسرس لمدة اسبوع بداية من يوم الأحد 27 جوان 2021 لتطويق انتشار فيروس كورونا في هذه المناطق التي شهدت ارتفاعا كبيرا لتفشي الوباء .

ويستثنى من الحجر الصحي المؤسسات التربوية لاستكمال الامتحانات الوطنية و انهاء السنة الدراسية.

كما تقرر فرض الحجر الصحي الموجه بمعتمدية القصور لمدة 14 يوما بداية من يوم غدٍ الأحد.

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