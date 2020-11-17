الكاف: الديوانة تحجز مستلزمات طبية مهربة بقيمة 220 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالكاف على اثر عمل استعلامي مفاده اعتزام أشخاص تهريب كمية من المواد الطبية عبر الحدود التونسية الجزائرية، من رصد شاحنتين قادمتين من جهة القصرين في اتجاه مدينة الكاف.

وبإخضاع الشاحنتين إلى التفتيش الدقيق تبين احتوائها على كمية من المستلزمات شبه الطبية المهربة من القطر الجزائري تتمثل في عدد 300 ألف قفاز طبي وعدد 200 آلة قيس الأكسجين بالدم و عدد 1000 كمامة طبية.

وبالتحري مع السائقين تبين وأن أحدهما هو صاحب البضاعة والسائق الثاني يقوم بنقل البضاعة لفائدة المشتبه به الأول.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للبضائع المحجوزة باعتبار وسائل النقل 220 ألف دينار.

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