الكاف: القبض على شخصين مجّدَا العملية الإرهابية بسوسة

تم أمس الاثنين، القبض على شخصين من ولاية الكاف مجّدا عملية سوسة الإرهابية.

حيث قام أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتاجروين بالقبض على شخص بالدهماني، فيما تمكنت وحدات أمنية مشتركة تابعة لإدارتي الأمن والحرس الوطنين بالكاف من إيقاف عنصر متشدّد متهم بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي كان كتب تدوينة على حسابه الخاص مجّد فيها العملية الإرهابية .

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