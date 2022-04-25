الكاف: القبض على مرتكب عملية السطو لمكتب خاص بصرف العملة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ نشرته مساء الأحد، أن وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالبحث في معلومات وردت على قاعة العمليات يوم 22 أفريل 2022 مفادها تعرض مكتب خاص لصرف العملة بجهة الكاف إلى السطو من قبل شخص بعد تهديد العاملة به بالاعتداء عليها في صورة عدم تمكينه من الأموال الموجودة بحوزتها موهما إياها أنه يحمل حزاما ناسفا وسيقوم بتفجير نفسه في صورة عدم الاستجابة لطلبه, لتمكنه من مبلغ مالي قدره 25 ألف دينار ثم لاذ بالفرار.

وبينت الوزارة بأن وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تمكنت يوم 23 افريل الجاري من تحديد هوية مرتكب عملية السرقة وتحديد مكان إقامته، و بعد التنسيق مع النيابة العموميّة تمّت مداهمة منزله ليتم حجز الملابس التي يرتديها ساعة قيامه بعملية السطو و جزء من المبلغ المسروق لدى خال الجاني الذي أفاد أن المبلغ المحجوز بحوزته (قدره حوالي 21 ألف دينار) تركه الجاني أمام منزله ثم لاذ بالفرار.

وبمزيد تعميق التحريات وبعد نصب كمين تمكنت الوحدات المذكورة يوم 24 أفريل 2022 من القبض على المعني والذي بالتحري معه إعترف بقيامه بعملية السرقة بمفرده وحجز لديه بقية المبلغ محل السرقة.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالإحتفاظ به ومواصلة التحريات في شأنه.

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