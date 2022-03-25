الكاف: حجز ألعاب أطفال وذخيرة حربية بقيمة مليار و130 ألف دينار

تمكنت دوريات مشتركة تابعة لإقليم الحرس الوطني بالكاف خلال الليلة الفاصلة بين يومي 24 و 25 مارس 2022، من مداهمة مستودع عشوائي كائن بمعتمدية الكاف الشرقية و حجز كمية كبيرة من ألعاب الأطفال حيث قدرت قيمتها الجملية حوالي المليار و مبلغ مالي قدره 130 ألف دينارا كما تم حجز 04 أجهزة إتصال راديوية ، قناع واقي من الغاز ، 05 ظروف حربية ، منظار نهاري ، بندقية صيد ، قارورة بخاخ لتنظيف الأسلحة ، قطعة حديدية في شكل مطرقة و قطعة حجارة مستطيلة الشكل .

و أذنت النيابة العمومية باستشارتها لفرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بالكاف بالإحتفاظ بالمعني من أجل « مسك ذخيرة حربية » .

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