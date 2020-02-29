الكاف: صدور نتائج تحاليل المريض القادم من إيطاليا

كشفت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت اليوم السبت، بتونس على مواطن قادم من إيطاليا إلى احدى معتمديات ولاية الكاف اثر تعرضه لوعكة صحية، أنها سلبية والمريض غير مصاب بفيروس كورونا، وفق ما أكده لجوهرة أف أم مصدر من الادارة الجهوية للصحة بالكاف .

جدير بالذكر بأن فريقا من الادارة الجهوية للصحة بالكاف مرفوقا بوحدة الطب الاستعجالي والانعاش، تحوّلوا إلى مقر إقامته وقاموا بفحصه وأخذ عينات للتحاليل بمستشفى شارل نيكول وعزله في منزله.

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