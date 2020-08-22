الكاف: غلق السوق الأسبوعية وإقرار فتح مركز حجر صحي جديد

انعقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها اليوم السبت، تحت إشراف والي الكاف مختار النفزي .

وقررت اللجنة في اطار التعاطي مع الوضع الصحي والحد من انتشار الفيروس وتفشيه وبعد تقييم الوضع العام اتخاذ إجراءات إضافية تتمثل في :

- غلق السوق الاسبوعية ليوم الاحد بمعتمدية الكاف الغربية والسوق الاسبوعية ليوم الخميس بمعتمدية الكاف الشرقية وذلك في انتظار اشعار آخر .

- تطبيق القانون ضد كل من يرفض الخضوع للاجراءات الصحية ممن يحملون الفيروس كورونا كعدم اجراء التحاليل او عدم الالتزام بالحجر الصحي الاجباري وجميع الجوانب الترتيبية التي يفرضها الوضع الصحي

- اقرار فتح مركز حجر صحي جديد بالجهة ومراجعة مصالح وزارة الصحة لاخذ موافقتها في ذلك على ان يشرع في استغلاله بداية الاسبوع القادم

- تشديد المراقبة والتنبيه رسميا على اصحاب المقاهي والمحلات المفتوحة للعموم وقاعات الافراح والفضاءات ممن لا يطبقون البروتوكول الصحي وغلق المحلات المخالفة

انجاز برنامج واسع للتعقيم يشمل مختلف المؤسسات والادارات والفضاءات العامة والخاصة بمدينة الكاف تنخرط فيه مختلف الهياكل والمجتمع المدني والجمعيات بالتنسيق مع بلدية الكاف .

وأوصت اللجنة المواطنين بالجهة بالتقيد بالاجراءات الصحية منها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل اليدين ونظافة المحيط .

كلمات البحث :الكاف;حجر صحي;سوق أسبوعية