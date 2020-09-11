الكبارية: انقطاع حركة السير جرّاء هبوط أرضي

أعلنت وزارة التجهيز و الإسكان و البنية التحتية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن انقطاع حركة السير بالطريق المحلية عدد 460 من مفترق الطريق المحلية عدد 542 إلى نهج 10400 بالكبارية جراء هبوط أرضي للمعبّد على إثر تسرّب المياه بهيكل الطريق، و يمكن المرور للطريق المحلية عدد 460 عبر الطرقات الموازية.

وأكدت الوزارة بأن المصالح المختصّة تسعى إلى التدخّل العاجل لإصلاح الطريق و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق توخّي الحذر و احترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض.

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