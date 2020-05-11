الكتلة الديمقراطية تطعن في تفويض أمضاه راشد الغنوشي لصالح الحبيب خذر

قامت الكتلة الديمقراطية اليوم بإيداع عريضة إلغاء مقرّر إداري، مع طلب تأجيل و توقيف، صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مؤرخ في 13 مارس 2020 و يتعلّق بإسناد تفويض إلى رئيس الديوان الحبيب خذر بالإمضاء على جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصّبغة الترتيبية.

و يجري العمل بهذا التفويض ابتداءً من 7 ديسمبر 2019، أي أنّ له أثر رجعي، وهذا التفويض تمّ على أساس الأمر عدد 384 لسنة 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء و كتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وأكدت الكتلة أن رئيس البرلمان ليس وزيرا و لا كاتب دولة حتى يتسنى له تفويض حق الإمضاء، خاصة وأن الفصل 50 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يمكن أن يفوّض بعضا من صلاحيّاته لأيّ من نائبيه، (حصريّا، و لم يقل إلى رئيس ديوانه)

واعتبرت الكتلة الديمقراطية أن تفويض الإمضاء الذي قام به رئيس البرلمان لرئيس ديوانه مخالف للفصل 50 من النظام الداخلي و للأمر عدد 384 لسنة 1975 و للأمر عدد 933 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب (و أساسا الفصل عدد 2 منه)، و بناءً عليه قامت بهذا الطعن لدى المحكمة الإدارية و طالبت بتأجيل و إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس نواب الشعب.

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