الكتلة الديمقراطية تُطالب بعقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة

طلبت الكتلة الديمقراطية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يوم أمس الأحد، عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص الوضع في البلاد.

واعتبرت الكتلة أنه نظرا للأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعيش على وقعها تونس، فيجب برمجة جلسة عامة للحكومة مع الحكومة بحضور رئيسها حول:

-الوضع المالي الخطير

-الزيادة المشطة للأسعار

-ارتفاع نسبة البطالة والفقر

-الإضرابات القطاعية على غرار المهندسين

-العلاقة مع صندوق النقد الدولي وإملاءاته الخطيرة والاستعداد للتفريط في المنشآت العمومية وملك الدول العام مثل لأراضي الدولية.

-الزيارات التي أداها رئيس الحكومة إلى ليبيا وقطر ومخرجاتها الاقتصادية والمالية .

-تفعيل اتفاقية الحضائر وقانون من طالت بطالتهم.

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