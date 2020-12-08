الكتلة الديمقراطية تُعلن الدخول في اعتصام مفتوح بالبرلمان

أعلنت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب في ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء، الدخول في اعتصام مفتوح بالبرلمان بعد رفض رئاسة المجلس إصدار بيان تنديد بالعنف داخل المجلس.

واتّهمت الكتلة الديمقراطية رئاسة مجلس نواب الشعب بـ « التواطؤ واتباع سياسة التسويف » والدفاع عمن وصفتهم بـ »الإرهابيين » و »الميليشيات الإجراميّة »، محمّلة إياها مسؤولية « الممارسات الخطيرة » التي جدّت بالبرلمان ووصلت حدّ إراقة دماء أحد النواب.

وبين النائب محمد عمار رئيس الكتلة بأن الكتلة ترفض تسويف رئيس البرلمان ومساعديه، وتبريرهم للعنف الحاصل بالبرلمان، مشيرا إلى أن الفصل 102 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن الجلسة العامة هي من تصوت على جدول أعمالها، ثم تنفذه.

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