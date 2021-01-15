الكتلة الديمقراطية تُعلّق اعتصامها بالبرلمان

أعلنت الكتلة الديمقراطية مساء اليوم الجمعة 15 جانفي 2021، عن تعليق اعتصام الإدارة بعد صدور بيان من قبل رئيس مجلس نواب الشعب يدين فيه العنف المادي الذي مارسه عدد من نواب ائتلاف الكرامة ضد نواب الكتلة الديمقراطية يوم 7 ديسمبر 2020.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أدان في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة 15 جانفي 2021، بشدّة العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة يوم 7 ديسمبر 2020 ضدّ كل من النواب أنور بالشاهد، وسامية حمودة عبّو، وأمل السعيدي، معتبرا أن ما مارسوه سابقة خطيرة يجب أن لا تتكرّر.

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