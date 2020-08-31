الكتلة الوطنية تدعو سعيّد لتوضيح ما نُسب إليه حول مبادرته تعطيل تشكيل الحكومة

أعرب الكتلة الوطنية في بيان لها اليوم الاثنين، عن استغرابها لما نسب لرئيس الجمهورية حول مبادرته تعطيل مسار تشكيل الحكومة ومطالبة رئاسة الجمهورية توضيح الموقف.

كما دعت الكتلة رئيس الجمهورية إلى توضيح سياق اللقاء الذي تم عقده اليوم مع بعض مكونات المشهد السياسي وما راج حولها خاصة وأنها لا تندرج ضمن المسار الدستوري الطبيعي علما وأن الكتلة الوطنية لم تكن من بين المعنيين بهذا اللقاء.

كما دعت الكتلة الوطنية الجميع للالتزام بالمقتضيات الدستورية والنأي بمسار تشكيل الحكومة عن التجاذبات والحسابات والاحتكام للمصلحة الوطنية دون سواها.

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