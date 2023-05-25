الكرباعي: القانون الإيطالي يسمح للمهاجر القاصر بتسوية وضعيته وتونس تمنع ذلك

أكّد النائب السابق للبرلمان عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الخميس، أن القانون الإيطالي يسمح للمهاجر القاصر الذي دخل الى التراب الإيطالي قبل سن 18 سنة من تسوية وضعيته ليصبح مهاجرا في وضعية قانونية و يتحصل على تصريح اقامة و برنامج ادماج يسمح له بالعمل و الإقامة في إيطاليا.

وبين الكرباعي، بأن السلط التونسية قامت في الآونة الأخيرة بمنع أهالي المهاجرين القصر من التحصّل على مضمون ولادة مرفوق بصورة و موثق و في بعض الأحيان من التحصل على شهادة في ثبوت الجنسية ، وهي وثائق تكون أساسية للحصول على جواز السفر و عدم توفرها يعتبر حرمان المهاجر من التحصل عليه و بالتالي عدم تسوية الوضعية .

وشدد الكرباعي عل أن سياسة الدولة اصبحت واضحة في التضييق على المهاجرين و خاصة القصر ، حتى بعد النجاة من البحر يقع حرمانه من تسوية وضعيتهم في إيطاليا .

وكتب الكرباعي: « من العيب أن يسمح القانون الإيطالي للمهاجر القاصر بتسوية وضعيته وتمنعه السلط التونسية ذلك . »

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