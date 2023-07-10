الكرة الحديدية: تونس تتوج بـ 5 ميداليات ذهبية

تُوجت عناصر المنتخب الوطني للكرة الحديدية بخمس ميداليات ذهبية ضمن منافسات اليوم السادس للدورة 15 لألعاب الرياضية العربية الجزائر 2023 .
وتوزعت الميداليات كالاتي :
*ذهبية الكرة الحديدية الحرة الرمي بالدقة رجال
*ذهبية الكرة الحديدية الحرة الزوجي المختلط
*ذهبية الكرة الحديدية المقيدة الرمي بالدقة
*ذهبية الكرة الحديدية المقيدة الزوجي المختلط
*ذهبية الرافا الرمي بالدقة سيدات.
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