الكرة الحديدية: تونس تتوج بـ 5 ميداليات ذهبية

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ألعاب ريو البارالمبية 2016 : 72 ميدالية عربية منها 22 ميدالية ذهبية بلغ عدد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي تحصلت عليها الدول العربية في بطولة الأل ...