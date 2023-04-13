الكزدغلي: المجلس العلمي أصبح الحاكم بأمره ويُقدم تعريفا للتطبيع ويحكم بحكمه

أعرب الأستاذ الجامعي والعميد السابق لكلية منوبة الحبيب الكزدغلي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس، عن استغرابه من قرار المجلس العلمي التراجع عن منحه صفة أستاذ متميز على خلفية مشاركته المرتقبة في باريس في ملتقى يحضره وفد من جامعات للاحتلال.

وشدد المتحدث على أن « الفايسبوك يحكم في البلاد ويوجد تسييس مفرط للجامعة وتوظيف سياسي لها وحملة سياسوية ضده » ، معتبرا أن « من اتخذوا القرار لا يعرفون نواميس ومبادئ الجامعة ».

وأقر الحبيب الكزدغلي أنه لم يتم حتى استدعائه والإستماع له قبل اتخاذ القرار، قائلا ان « المجلس أصبح الحاكم بأمره ويقدم تعريفا للتطبيع ويحكم بحكمه » .

وأكد الكزدعلي أنه لا يمثل أي كان في الندوة التي سيشارك فيها ويمثل نفسه فقط وهي بشكل فردي، متابعا أنه لا يمثل أي بلد ولا اي جامعة، وفق تعبيره.

هذا وأفاد الكزدعلي أنه لا يوجد أي قانون يمنع الأستاذ التونسي من المشاركة في ندوات.

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