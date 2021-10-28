الكشف عن خلايا إرهابية تعمل على الاستقطاب الإفتراضي للفئة الشبابية والنسائيّة

تمكّنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من الكشف عن عنصر تكفيري أصيل ولاية بنزرت ينشط ضمن الجناح الإعلامي لما يُسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي من خلال الترويج لأفكار هذا التنظيم عبر الفضاء الإفتراضي بغاية إستقطاب أكثر ما يمكن من الفئة الشبابيّة.

وبإحالته على أنظار النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.

وأضافت وزارة الداخلية في سياق متصل، بأن الوحدات ذاتها تمكنت بالتعاون مع إدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الإستخبارات والأمن للدفاع الوطني من الكشف عن خليّة نسائيّة تنشط بين ولايتي الكاف وتوزر في مجال إستقطاب العنصر النسائي عبر الفضاء الإفتراضي وذلك في علاقة بالعناصر الإرهابيّة التابعة لما يُعرف بـ « أجناد الخلافة » المتحصّنة بالجبال التونسيّة، وبإحالتهن على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهنّ.

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