الكشف عن خلية تكفيرية تُخطط للالتحاق بإحدى بؤر التوتر

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بناء على توفر جملة من المعطيات لكل من الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني ومصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بمدنين، أمكن الكشف عن خلية تكفيرية متكونة من 3 أشخاص تخطط للالتحاق بإحدى بؤر التوتر.

وبتعميق التحريات مع المجموعة المذكورة تبين تعمد عناصرها سرقة أحد المنازل والاستيلاء على كمية من المصوغ تقدر قيمتها بـ 07 آلاف دينار وذلك بغاية توفير المبالغ المالية الضرورية لذلك.

وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بمراجعتها بالإحتفاظ بهم جميعا وحجز كامل المسروق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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