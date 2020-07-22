الكشف عن خلية تكفيرية خطّطت للاعتداء على المنشآت والدّوريات الأمنيّة

تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وبالتّنسيق مع مصلحة التّوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة من الكشف عن خلية تكفيرية متكونة من خمسة عناصر من بينهم امرأة (متزوّجة على خلاف الصّيغ القانونيّة بأحد عناصرها الذين يلقّبونه بأمير الخليّة) تنشط بين ولايات سوسة والقصرين وقابس، خطّطت عناصرها للاعتداء على المنشآت والدّوريات الأمنيّة بعد أن فشل البعض منهم في الالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصّنة بالجبال، ليشرعوا في تلقّي تكوين في صناعة المتفجّرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النّزاع، مع الإشارة إلى أنّهم قاموا بتكوين مجموعة « goupe » للتّواصل السرّي والآمن عبر وسائل التّواصل الاجتماعي أطلقوا عليها مجموعة « الذّئاب المنفردة ».

وبإحالة جميع أفراد الخليّة على القضاء أذن حاكم التحّقيق المتعهّد بإيداعهم السجن.

كلمات البحث :خلية تكفيرية;دوريات أمنية