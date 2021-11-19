الكشف عن خليّة إرهابية تتكون من 20 عنصرا تكفيريا

أمكن لوحدات مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني من الكشف عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من 20 عنصرا تكفيريا بولاية جندوبة.

وتركّز نشاط الخليّة المذكورة على القيام بعمليّات رصد بعض المؤسسات الحيويّة بالجهة وتمركز الوحدات الأمنيّة.

وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه بتعميق التحرّيات في شأن المظنون فيهم تبيّن أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يوميّة بعد قضاء البعض منهم لعقوبات سجنيّة جرّاء تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة.

وأذنت النيابة العموميّة بمراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.

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