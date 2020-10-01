الكشف عن شبكة دوليّة مختصّة في تهريب الأشخاص باستعمال جوازات سفر مدلسة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنهعلى إثر تقدّم شخص (يحمل جنسيّة أجنبية قاطن حاليّا بجهة العمران الأعلى تونس) إلى مكتب الطرود البريديّة بالإدارة الجهويّة للدّيوانة يوم 30 سبتمبر 2020 لتسلم طرد والذي بتفتيشه تبيّن أنه يحتوي على 04 جوازات سفر تخصّ أشخاصا يحملون جنسيّات مزدوجة لدولة إفريقيّة وأخرى أوروبية.

وبينت الوزارة بأن الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة تعهدت بالموضوع والتي بتحرّيها مع المظنون فيه إعترف أنه ينشط ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تسفير الأشخاص الحاملين لجنسيّات دول إفريقيّة من تونس إلى إحدى الدّول الأوروبيّة باستعمال جوازات سفر مدلسة مقابل حصوله على مبالغ ماليّة متفاوتة تتراوح بين 500 و600 « أورو » للشخص الواحد.

كما إعترف الموقوف أنه سافر إلى دولة أوروبية حيث تعرّف على عناصر الشبكة وهم أصحاب جوازات السّفر المذكورة (حاملين لجنسيّات مزدوجة لدولة إفريقيّة وأخرى أوروبية) الذين تمّ تسفيرهم إلى تونس أين تولوا تسليم جوازاتهم الأصليّة إلى 04 أشخاص آخرين يحملون جنسيات دول إفريقيّة والذين اعتمدوها في السفر إلى الفضاء الأوروبي ليتولوا إثر ذلك إرسالها عبر طرد بريدي إلى تونس.

وبمزيد تعميق التحرّيات مع المظنون فيه، إعترف ان عناصر الشبكة المتواجدين بالبلد الأوروبي المشار إليه يقومون بمحو ختم الخروج من البلاد التونسيّة والدخول إلى هذا البلد الأوروبي ليتمّ إستغلالها لاحقا من طرف أصحابها الأصليين المتواجدين في تونس، والذين بنصب كمين مُحكم أمكن إلقاء القبض عليهم جميعا.

وأذنت النيابة العموميّة بمراجعتها بحجز الجوازات المذكورة والإحتفاظ بالمظنون فيهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

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