الكشف عن شبكة لتزييف العُملة تنشط بين نابل وتونس

تمكنت يوم 23 نوفمبر 2022، دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس من الاطاحة بشبكة تنشط في مجال تزييف العملة بين كل من ولايتي نابل وتونس وترويجها بالبلاد، تضم 4 أشخاص حيث تمكنت الوحدة المذكورة من حجز مبلغ مالي مزيف قدره 8910 دينار عملة تونسية (98 ورقة من فئة 20 دينار و 139 ورقة من فئة 50 دينار ، كما أمكن حجز آلة الطباعة المستغلة في الغرض.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

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