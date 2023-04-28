الكشف عن شبكة للتلاعب بمادة الزيت المدعم وحجز 660 لترا

تمكنت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس ومصالح منطقة الأمن الوطني بباردو ليلة أمس، من الكشف عن شبكة متخصصة في التلاعب بمادة الزيت النباتي المدعم تنشط بين ولايات تونس ومنوبة وقفصة وحجز 660 لترا من الزيت الزيت النباتي المدعم كانت معدة للترويج خارج المسالك القانونية.

وقالت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 288 أفريل 2023، إن عملية المراقبة المشتركة أسفرت عن الكشف عن تعمد التلاعب بسعر بيع هذه المادة والتفصي من دفع الأداءات المستوجبة من طرف إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة والناشطة بولاية مجاورة.

وقد أثبتت الأبحاث المجراة في الغرض تعمّد أحد أطراف الشبكة استغلال تصريح جبائي لمحل متوقف فعليا عن النشاط لغاية التزود بمادة الزيت النباتي المدعم دون موجب حق.

واعتبارا لخطورة التجاوزات التي تمت معاينتها فقد تم رفع المحجوز وتأمينه في إنتظار استكمال إجراءات تأمين قيمته المالية بخزينة الدولة وتحرير محضر بحث ضد المخالف وغلق المحل المستغل من طرفه والتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة لغاية إتمام إجراءات مراقبة وتتبع بقية المخالفين فيما يتعلق بالمخالفات الاقتصادية وإشعار المصالح الجبائية بالإخلالات التي تمت معاينتها.

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