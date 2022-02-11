الكشف عن شبكة مختصة في افتعال وثائق رسمية للمشاركة في مناظرات وطنية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تمّ في إطار التّحرّي في الشّهائد العلميّة المقدّمة من قبل المترشّحين لدورة رقباء الحرس الوطني 2021-2022، التّفطّن إلى وجود شهادتين مدرسيّتين مفتعلتين.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالتّضامن لمباشرة البحث في قضيّتين عدليّتين من أجل « التّدليس واستعمال مدلّس وافتعال وثيقة رسميّة والمشاركة في ذلك »، لتتمكّن من القبض على المعنيّين (المترشّحيْن للمناظرة المذكورة) إلى جانب امرأة مورّطة في عمليّة افتعال الشّهادتين المدرسيّتيْن وإدراج المورّط الرّئيسي بالتفتيش وحجز مجموعة من الوثائق المفتعلة ومعدّات تُستغلُ في التدليس.

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