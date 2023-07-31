الكشف عن شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات وحجز 2262 صفيحة مخدر قنب هندي

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، بلاغا في إطار التصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات وتعقب الأشخاص الناشطين في المجال، وعلى إثر ورود معلومات على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم 29 جويلية 2023 مفادها وجود كمية هامة من المخدرات مخفية بإحدى الشقق بجهة حدائق قرطاج.

وأكدت الوزارة أنه تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات الميدانية التي أمكن من خلالها التعريف بصاحب الشقة المذكورة والذي قام حسب التحرّيات بنقل 05 حقائب كبيرة الحجم تحتوي على كمية هامة من مخدر القنب الهندي على متن سيارته، وبمزيد تعميق التحرّيات أمكن التعريف بالسيّارة وتحديد مكان تواجدها وبنصب كمين مُحكم أمكن ضبط المظنون فيه بجهة قمرت والذي كان مرفوقا بـ 07 أشخاص (يحملون جنسيات دول مختلفة).

وبالتحرّي مع المظنون فيه الرّئيسي ومُجابهته بمقاطع فيديو إحدى كاميرات المراقبة اعترف أنه قام بنقل الحقائب المذكورة التي تحتوي على المخدّرات بناءً على طلب أحد مُرافقيه، وبالتنسيق مع النيابة العموميّة تمّت مُداهمة الشقة بجهة حدائق قرطاج وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على 05 حقائب كبيرة الحجم تحتوي على 2262 صفيحة من مخدّر القنب الهندي تزن حوالي 226 كلغ تقدّر قيمتها المالية الجمليّة بـحوالي 06 مليون دينار.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بـ09 أشخاص وحجز سيّارتين وكمية المخدرات المذكورة ومواصلة الأبحاث معهم.

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