الكشف عن عصابة مفسدين أحدثت وفاقا لتدليس رسوم عقارية

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق خلال زيارة فجئية أداها اليوم الأربعاء، للإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس، الكشف عن عصابة مفسدين تمكنت من إحداث وفاق لتدليس رسوم عقارية والاستفادة في وقت وجيز.

وبين الوزير بأن الإدارة تمكنت من إيقاف التعاملات على هذه الرسوم العقارية التي وقع فيها التدليس.

وأوضح الوزير بأن عملية التدليس التي سُجّلت حالة شاذة وقعت في شهر ماي وتم اكتشافها في شهر جويلية من قبل الإدارة وليس من قبل الخارج، مؤكدا أنه تم الكشف عن هذه الحالة فقط، ومعلنا بأن الوزارة شرعت بتفقد جميع ممتلكات أملاك الدولة لعل هذه العصابة تمكنت من الاعتداء على رسوم عقارية أخرى، وفي تلك الحالة سيتم التحرك بصفة مسبقة بالتحري في أملاك الدولة وجردها وبصفة لاحقة في صورة وجود الخطأ، وفق تعبيره.

وقال الوزير: « منظومة إدارة الملكية العقارية هي منظومة محكمة بشكل كبير وكل منظومة إعلامية مهما كانت محكمة فإن الاختراق إليها يكون دائما من العنصر البشري » ، مشيرا إلى أن العنصر البشري تمكن من التلاعب بهذه المنظومة الإعلامية، لكن هذه المنظومة هي التي كشفت هذا الاختراق الذي وقع وإثارة التتبعات وقعت من قبل حافظ الملكية العقارية والذي أذن بالتتبعات الإدارية والتتبعات القضائية .

وشدد الوزير على أن حق الملكية هو حق مقدّس، متعهدا بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه الحالات.

و توجه الوزير برسالة طمأنة للتونسيين بأن الثقة في إدارة الملكية العقارية دائما محفوظة ولا يُمكن المساس بها بأي وجه كان .

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