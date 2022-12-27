الكشف عن مخزن غير مصرح به يحتوي على 2142 لترا من الحليب

تمكن فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس وبالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية، يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، من الكشف عن مخزن غير مصرح به يحتوي على كمية 2142 لترا من الحليب المعقم نصف الدسم و83 كلغ من الفرينة استخراج نوعي PS-7 و120 كلغ من القهوة.

وأكدت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن المعاينات والأبحاث المجراة في الغرض أفضت إلى التعرف على مستغل المخزن المذكور الذي صرح بممارسة نشاط خدمات المقاهي والمطاعم بعنوان ثاني وتولى تسوغ هذا المستودع لخزن المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة دون موجب قانوني.

كما تم حجز المنتوجات التي تمت معاينتها وتأمينها بالمسالك القانونية وتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة في غير الحالات المرخص فيها في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

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