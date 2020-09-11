الكشف عن مخطط لتركيز إمارة إرهابيّة بالجنوب التونسي

تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بمدنين يوم الخميس 10 سبتمبر 2020، من الكشف عن مخطط يهدف لتركيز إمارة إرهابيّة بالجنوب التونسي وإلقاء القبض على 09 تكفيرييّن.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، بمزيد التحرّي مع مختلف الأطراف تبيّن وأنهم كانوا يخططون لإستهداف دوريّات أمنيّة باستعمال حزام ناسف والقيام بعمليّات رصد للدوريّات الأمنيّة إضافة إلى إستقطاب الفئة الشبابيّة للإنضمام لها.

وأذنت النيابة العموميّة بمدنين بمراجعتها بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي ».

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