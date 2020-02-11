الكشف عن مخيّم لعناصر إرهابيّة بمرتفعات جبال القصرين

اخر تحديث : 11/02/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

القصرين

أمكن للمصلحة الجهويّة المختصّة بالقصرين الكشف عن مخيّم لعناصر إرهابيّة بمرتفعات جبال ولاية القصرين (المكان المعروف بـ « شعبة وادي الديار » داخل جبل سمّامة) .
وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه تمّ العثور على ألغام مختلفة الأحجام ومعدّات لصنع المتفجّرات بنيّة استعمالها لاحقا في تنفيذ أعمال نوعيّة وإرهابيّة.
وتمّ التّنسيق في الغرض مع القوّة المشتركة لمكافحة الإرهاب ووحدات الحرس والجيش الوطنيّين بالقصرين.


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