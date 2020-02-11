الكشف عن مخيّم لعناصر إرهابيّة بمرتفعات جبال القصرين

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القصرين: قصف على مرتفعات الشعانبي تقصف قوات الجيش الوطني منذ صباح اليوم الجمعة، أماكنا يشتبه في تحصن عناصر إرهابية بها بمرت ...

الكاف: قصف مدفعي مكثّف بمرتفعات جبال ورغة تُنفذ وحدات الجيش الوطني صباح اليوم الأربعاء 19 أفريل 2017، قصفًا مدفعيًا مكثفًا للمواقع ا ...

قصف مدفعي مكثف بمرتفعات جبال ورغة في الكاف شنت وحدات مشتركة من الحرس والجيش الوطنيين،اليوم الثلاثاء، قصفا مدفعيا مكثفا بمرتفعات جبال ...

القصرين: الكشف عن مجموعة إرهابيّة وإيقاف كلّ عناصرها أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها عشية اليوم الاثنين، عن تمكن وحدات مكافحة الإرها ...