الكشو: المواطن لم يلتزم بإجراءات الوقاية الصحيّة العامّة

أكد الوزير المكلّف بتصريف أعمال وزارة الصحّة محمّد الحبيب الكشو خلال إشرافه اليوم الاربعاء 19 اوت 2020، على الندوة الصحفيّة الأسبوعيّة بمقرّ الوزارة التي خصّصت لتقديم مستجدّات الوضع الوبائي بالجهات التي شهدت حلقات عدوى محليّة، أنّ الجهود المبذولة من الفرق الصحيّة واللجان الجهويّة لمجابهة الكوارث لا تكفي وحدها إذا لم ينخرط المواطن في معاضدتها بالتزامه بإجراءات الوقاية الصحيّة العامّة وخاصة فيما يتعلّق بإجبارية ارتداء القناع الواقي والحرص على التباعد الجسدي وغسل الأيدي.

كما أعلن محمد الحبيب الكشو عن إقرار إجبارية الاستظهار بما يفيد سلبيّة التحاليل الخاصة بكوفيد-19 بالنسبة لكلّ الوافدين على تونس بما في ذلك القادمين من المناطق المصنّفة بالخضراء.

وقد شدّد الوزير على أهميّة رفع درجة اليقظة ودعم التنسيق بين مختلف القطاعات لإحكام تنفيذ البروتوكولات الصحيّة وإنجاح الاستحقاقات القادمة وفي مقدّمتها العودة المدرسيّة والجامعيّة بالاضافة إلى تعزيز جهود الوقاية الفرديّة والجماعيّة لمجابهة جائحة كوفيد-19.

كلمات البحث :الإجراءات الوقائية;الكشو