الكنام: التخلي على شرط الموافقة المسبقة للأدوية المخفضة للكولسترول

أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بلاغ له اليوم الجمعة 01 أكتوبر 2021، أنه تقرر التخلي على شرط الموافقة المسبقة بالنسبة للأدوية المخفضة للكولسترول لفائدة كافة منظوريه.

وأكد الصندوق أن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل على تسهيل الإجراءات للحصول على بعض الأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة والمرتبطة بالأمراض الثقيلة والمزمنة.

ولفت الصندوق إلى أنه بإمكان المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالمنظومة الخاصة أي بمنظومة طبيب العائلة أو بمنظومة استرجاع المصاريف والذين تستوجب حالتهم الصحية استعمال هذه الأدوية، الحصول عليها مباشرة من صيدليات القطاع الخاص طبقا للإجراءات الخاصة بكل منظومة ودون ضرورة للموافقة المسبقة للصندوق.

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