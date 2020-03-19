الكنام: التمديد في آجال إيداع مطالب التكفل بالخدمات الصحية إلى إشعار آخر

قرر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار التقليص من الاتصال المباشر للمضمونين الاجتماعيين بمصالحه ظرفيا التمديد إلى حين إشعار آخر في آجال إيداع مطالب التكفل بالخدمات الصحية (بطاقات استرجاع مصاريف علاج، مطالب الموافقة المسبقة، مطالب منح المرض …..( .

ودعا الصندوق المضمونين الاجتماعيين إلى إتباع الإجراءات الوقائية و الترتيبية التالية:

* إلزامية إيداع بطاقات استرجاع مصاريف العلاج و غيرها من مطالب التكفل بالخدمات الصحية مباشرة في صناديق ذات أولوية وضعت على ذمتكم دون المرور بشبابيك الاستقبال.

* الحرص على تعمير مطالبكم بكل دقة مع التثبت من البيانات الخاصة بكم (المعرف الوحيد و رقم الهاتف الجوال).

* إرجاء انعقاد جلسات اللجان الطبية للأمراض طويلة المدى و العجز و حوادث الشغل إلى حين توصلكم باستدعاء جديد.

* إعفاء المضمونين من ضرورة تجديد مطالب التكفل بالأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة والمقتناة من الصيدليات الخاصة في حال حصولكم في السابق على قرار تكفل بتلك الأدوية. ويمكنكم في هذه الحالة اقتناء الأدوية واسترجاع مصاريفها من خلال إيداع بطاقة استرجاع مصاريف في الغرض.

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