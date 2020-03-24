الكنام: التمديد في آجال صلوحية بطاقات العلاج إلى 30 أفريل 2020

أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بلاغ له، لكافة منظوريه أنه في إطار الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بدعم المجهود الوطني للتوقي من فيروس »كورونا » و ضمانا لاستمرارية العلاج تقرر التمديد في آجال صلوحية بطاقات العلاج إلى غاية 30 أفريل 2020 وذلك بالنسبة للبطاقات التي انتهت صلوحيتها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 التي تم التمديد فيها آليا دون ضرورة تنقل المضمونين الاجتماعيين المعنيين إلى مراكز الصندوق لتجديد بطاقاتهم.

وينطبق هذا الإجراء على كافة المنظومات العلاجية.

كما ذكر الصندوق كافة منظوريه أنه تم تمديد آجال إيداع الوثائق والمطالب بالنسبة لكافة الخدمات المسداة لفائدتهم على مستوى المراكز الجهوية والمحلية إلى غاية إشعار لاحق، وعليه فإنه يتعين على المضمونين الاجتماعيين تجنب الاتصال بمراكز الصندوق إلا في الحالات المتأكدة فحسب.

كلمات البحث :الكنام;بطاقات العلاج;صلوحية