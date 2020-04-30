الكنام: التمديد في آجال صلوحية بطاقات العلاج إلى 31 ماي 2020

أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بلاغ له اليوم الخميس، عن قراره التمديد إلى غاية 31 ماي 2020 في آجال صلوحية بطاقات العلاج لكافة منظوريه، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بدعم المجهود الوطني للتوقي من فيروس كورونا وضمانا لاستمرارية العلاج.

وأفاد الصندوق بأنه تم التمديد في آجال صلوحية بطاقات العلاج التي تنتهي صلوحيتها بداية من 31 ديسمبر 2019 دون ضرورة تنقل المضمونين الاجتماعيين المعنيين إلى مراكز الصندوق لتجديد بطاقاتهم، موضحا أن هذا الإجراء ينطبق على كافة المنظومات العلاجية.

كما ذكر الصندوق كافة منظوريه بأنه تم تمديد آجال إيداع الوثائق والمطالب بالنسبة لكافة الخدمات المسداة لفائدتهم على مستوى المراكز الجهوية والمحلية إلى غاية إشعار لاحق، وعليه يتعين على المضمونين الاجتماعيين تجنب الاتصال بمراكز الصندوق إلا في الحالات المتأكدة فحسب.

كما يمكن لمنظوري الصندوق الاطلاع على مآل ملفاتهم ومطالبهم عن بعد عن طريق موقع الواب للصندوق www.cnam.nat.tn أو بالاتصال بالرقم الأخضر المجاني 80100295.

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