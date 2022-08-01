« الكنام » : توزيع 1.4 مليون بطاقة لاباس

أعلن الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام » عبد العزيز السبيعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، أنه وقع حتى الآن توزيع 1 مليون و400 ألف بطاقة « لاباس » على منظوري « الكنام » في انتظار استكمال تسليم 1 مليون و500 ألف بطاقة أخرى لأصحابها.

وأضاف السبيعي أن بطاقات « لاباس » التي لم يتسلمها بعد منظورو « الكنام » متوفرة في مكاتب البريد التونسي، داعيا هؤلاء المنخرطين الى المبادرة بتسلم بطاقاتهم عبر مكاتب البريد التي يعودون اليها بالنظر والتثبت من ذلك من خلال بعث ارسالية قصيرة على النحو التالي: *1017* رقم بطاقة التعريف.

وقد انطلق منذ أكثر من شهر استغلال بطاقات « لاباس » في المستشفيات العمومية من خلال التطبيقة الخاصة المعتمدة للغرض، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم « الكنام »، مشيرا الى أنه سيتم الاستغناء تدريجيا عن بطاقة العلاج الورقية بعد استكمال توزيع جميع بطاقات « لاباس ».

وتعتبر بطاقة « لاباس » الهوية الالكترونية للمضمون الاجتماعي في علاقة بالتأمين على المرض ووهي تمكن المنخرط من متابعة ملفه الصحي وكافة التعاملات عن بعد ولايحتاج حينها الى التنقل الى مكاتب الصندوق الجهوية والمحلية، بما يساهم في التخفيف من حالة الاكتظاظ بالمقرات الاجتماعية، حسب المصدر ذاته.

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