الكنام تُقر إجراءات جديدة توقيا من كورونا

أقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) إجراءات جديدة توقيا من الإصابة بفيروس كورونا، بسبب تواجد أعداد كبيرة من المضمونين بفضاءات الاستقبال.

وفيما يلي الإجراءات التي تم اتخاذها:

1- إعفاء المضمونين الإجتماعيين الآتي ذكرهم من ضرورة تجديد فاعلية بطاقة العلاج:

- المنخرطون بالمنظومة العلاجية العمومية

- المنخرطون بمنظومة استرجاع المصاريف

- المنخرطون بنظام التغطية الخاص بالقانون عدد 32 لسنة 2002

وقالت الكنام إن هذه الإجراءت تبقى سارية المفعول إلى غاية 31 مارس 2021.

وأوضحت الكنام أنه يتم التثبت من افتتاح الحق على مستوى هياكل الصحة العمومية ومصحات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمضمونين الإجتماعيين الوافدين عليها عن طريق الترابط المعلوماتي مع الصندوق.

كما يتم التثبت على مستوى الصندوق من افتتاح الحق بالنسبة للمنخرطين بمنظومة استرجاع المصاريف.

2- التمديد الآلي لصلوحية افتتاح الحق في العلاج إلى غاية 31/03/2021 دون ضرورة لإيداع الوثائق اللازمة لإجراء التحيين السنوي للوضعية وذلك بالنسبة للفئات الآتي ذكرهم:

- البنت العزباء في الكفالة

- الأبناء في الكفالة من ذوي الاحتياجات الخصوصية

- المنتفعون بالجراية الوقتية للأيتام

ويضع الصندوق على ذمة المضمونين الاجتماعيين خدمة الإرسالية القصيرة للتعرف عن وضعيته بخصوص افتتاح الحق في خدمات التأمين على المرض عن طريق إرسال SMS على الرقم 85666 كما يلي:

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كلمات البحث :إجراءات;الكنام;كورونا