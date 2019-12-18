الكنام يتكفل بمصاريف عمليات جراحة القلب بالمصحات الخاصة

تم بعد ظهر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، التوقيع توقيع الملحق التعديلي لكراس شروط تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف الأعمال و العمليات الطبية المتعلقة بجراحة القلب و الأوعية المجراة على المضمونين الاجتماعيين بالمصحات الخاصة و ذلك بإشراف السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.

و يتضمن هذا الملحق تحسين الخدمات الصحية المسداة في إطار كراس الشروط المتعلق بجراحة القلب و الأوعية الدموية المجراة على المضمونين الاجتماعيين بالمصحات الخاصة من خلال إقرار التكفل الكلي بالمصاريف المبذولة من قبل المضمون الاجتماعي على غرار ما تم اقراره في الإطار العمومي.

و تولى إمضاء هذا الملحق كل من بشير الإيرماني الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض و بوبكر زخامة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة و بحضور كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي و عدد من إطارات الصندوق و ممثلين عن الغرفة.

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