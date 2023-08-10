الكنام يحّدد السقف السنوي لعلاج الأمراض العادية

حدّد الصندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام »، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك، السقف السنوي لعلاج الأمراض العادية بين 300 دينار و 600 دينار حسب عدد الأفراد في الكفالة

وأوضح الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن المضمون الاجتماعي دون أي فرد في الكفالة أي منتفع واحد يتمتع بسقف سنوي للعلاج يقدر ب 300 دينار فيما يرتفع هذا المبلغ الى حدود 375 دينارا عندما يكون المنتفع له فرد في الكفالة.

ويتمتع المضمون الاجتماعي الذي له فردان في الكفالة ب 450 دينارا و ب525 دينارا اذا ما كان له ثلاثة أفراد في الكفالة وب 600 دينارا اذا ما كان له أربعة أفراد أو أكثر في الكفالة.

ولفت الصندوق الى أنه إذا وجد أصول في الكفالة (الأب والأم) فوق الخمسة المنتفعين يتم الترفيع بـ75 دينارا لكل أصل في الكفالة، مبرزا أن المضمونة الاجتماعية أو زوجة المضمون الاجتماعي تتمتع خلال فترة الحمل ب 150 دينارا إضافية بعنوان مصاريف الخدمات الصحية الخارجية لمتابعة الحمل.

وأشار الى أنه تستثنى مصاريف الخدمات الصحية من السقف السنوي للعلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بنظام استرجاع المصاريف أو المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) و المتمثلة في الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار تشخيص وعلاج ومتابعة الأمراض الثقيلة أو المزمنة .

كما تستثنى مصاريف الأشعة على عضلات القلب و تفتيت حصى الكلى والعلاج الطبيعي و التقويم الوظيفي والتداوي بالمياه المعدنية، وتصفية الدم والآلات الطبية المقومة والمعوضة لأعضاء والعمليات الجراحية و الأدوية الخصوصية، وذلك بصرف النظر عن علاقتها بأمراض ثقيلة أو مزمنة أو بإقامة إستشفائية الى جانب الخدمات الصحية المتمثلة في الكشف بالمفراس (سكنار) والكشف بالرنين المغناطيسي (IRM) .

كلمات البحث :أمراض;السقف السنوي;علاج;كنام