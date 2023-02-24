الكيلاني: بشير العكرمي في حالة سراح واليوم يُغادر مستشفى الرازي

أكد عضو هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بشير العكرمي عبد الرزاق الكيلاني في تصريح لإذاع شمس اف ام صباح اليوم الجمعة، أن منوبه من المنتظر أن يغادر اليوم الإيواء الوجوبي بمستشفى الرازي .

وأبرز الكيلاني بأن طبيبة العكرمي في مستشفى الرازي اتصلت بزوجته وأعلمتها بالتجهيز لمغادرة زوجها للمستشفى.

وأوضح الكيلاني أن عائلة البشير العكرمي ستقوم بنقله إلى مصحة خاصة نظرا لتعكر حالته الصحية حيث أصبح عاجزا عن الوقوف جراء إضراب الجوع الذي دخل فيه منذ إيقافه.

كما ذكر محدث شمس أف ام بأن عائلة العكرمي تمكنت من رؤيته لكن هيئة الدفاع عنه لم تتمكن من لقائه في المستشفى.

وأبرز الكيلاني أن منوبه أصبح في حالة سراح وذلك بعد أن قررت النيابة العمومية تسريحه وهو ما يعني إنهاء فترة الاحتفاظ وإيواءه الوجوبي بمستشفى الرازي وذلك بناء على تقرير الأطباء، نافيا معرفته بالتهمة الموجهة إلى بشير العكرمي.

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